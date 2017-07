Steinheim Die Zuschauer sind beim Theater um die erste Liebe immer mittendrin

Warum rannte Lars verärgert hinaus, als Franziska ihn „im Spaß“ an der herauslugenden Unterhose zog? Immerhin tippen manche Schüler auf Angst- und Schamgefühle. Warum rannte Franziska davon, als Lars sich nach gewonnener Wette nicht mit einem kleinen Kuss begnügte, sondern gleich mehr wollte? „Er hat übertrieben, das ging ihr zu schnell“, sagte ein Mädchen. Weil Lars und Franziska ihre Fehlgriffe einsehen und sich entschuldigen, bleiben sie miteinander im Gespräch und haben Spaß zusammen. Bis der abermals ausartet. Lars kitzelt Franziska, und dann grapscht er sogar an ihren Busen. Während die zuschauenden Schüler nicht sicher scheinen in der Beurteilung dieser Grenzüberschreitung, tritt aus dem Publikum plötzlich eine weitere Person nach vorne ans Mikrofon.

Es ist die Polizistin Andrea Glück von der Kriminalprävention. „Was Lars da gemacht hat, ist ganz klar verboten“, klärt sie die Schüler auf. Es handle sich dabei um sexuelle Nötigung. Die sexuelle Selbstbestimmung sei ein hohes, vom Gesetz geschütztes Gut. Sie gelte sogar in der Ehe. Auch das Bild, das Lars von Franziska auf sein Smartphone bekommen hat, birgt Fallstricke, wie Andrea Glück betonte. Er darf es ohne die ausdrückliche Erlaubnis von Franziska an niemanden weiterschicken, auch nicht an seinen besten Freund. „Wer Bilder ohne Einverständnis der darauf abgebildeten Personen weitergibt, macht sich strafbar“, stellt Glück klar.

Wieder einmal gastierte das Theater Q-rage für die Erich Kästner Realschule Steinheim im Bürgersaal in Murr. Die Initiative ging vom Verein Silberdistel aus. Die Schülerinnen und Schüler sind durch die interaktive Integration ständig mitten im Geschehen und können sich so in die beiden Rollen von Franzi und Lars einfühlen. Im Anschluss an das Theaterstück trafen sich die Jungen und Mädchen in getrennten Gruppen zur Nacharbeit. „Voll spannend“, sagte eine Realschülerin im Anschluss an den rundum kurzweiligen und gelungenen Vormittag.