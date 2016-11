Steinheim Die vielen Facetten von Freundschaft

Nicht zum ersten Mal hat Caren Decker-Jung die Bühne der lustvollen Buchempfehlung betreten. Die Bücher verschlingende Frau schaut dazu regelmäßig in der Steinheimer Bücherei vorbei, wo Mitmenschen hinkommen, die ihr Hobby teilen. In der Einrichtung hat sie am Mittwoch launig, emotional und mit dem besonderen Blick der Vielleserin ausgewählte Neuerscheinungen des Jahres präsentiert. Gleichzeitig hat sie – so kurz vor Weihnachten – auch die Schenkwut in sinnvolle Bahnen gelenkt: Denn Bücher lehren, unterhalten und steigern auch die Fantasie.

Für die Buchvorstellung hat Caren Decker-Jung sich selbst einen roten Faden gelegt, der sich mal umschlingend eng zu- und dann wieder skurril und vorwitzig von der thementragenden Freundschaft wegbewegt und zum gefährlichen Miteinander hinentwickelt hat. Denn Freundschaft, so ließ sich die Bücherfreundin vernehmen, sei ja schließlich vielschichtig. „Mal ist sie beglückend, dann wieder schwierig, schmerzhaft oder enttäuschend, und manchmal kann sie sogar tödlich sein. Und ein anderes Mal wünscht man sich, man wäre dem Menschen nie begegnet.“

All diese Aspekte dürften die vorgestellten Bücher auch für sich in Anspruch nehmen. Wenn auch nicht alle auf einmal. Ob Krimi, tragische Familienverhältnisse, Bücher ohne Text oder Liebesroman: die Vielseitigkeit der schriftstellerischen Ergüsse, die von Decker-Jung in bezeichnenden Auszügen gelesen oder einfach nur mündlich wiedergegeben wurden, waren für die Zuhörer bereichernd und packend zugleich. So entführten Werke wie etwa das „Freundschaften“-Bilderbuch von Sempé, das Ähnlichkeiten mit dem „Kleinen Prinzen“ aufweisende Buch „Leises Schlängeln“ oder auch das in die Neuzeit transferierte Jane-Austen-Thema „Northanger Abbey“, das Val McDermid geschrieben hat, rasch in immer neue Welten. Der letztgenannte Roman wurde von Austen als Parodie auf die damals beliebten Schauerromane geschrieben. Kerniger und dem Rausch der Gefahr verfallen sind Krimis oder Bücher, die geheimnisvolle und unerwartete Verläufe aufnehmen. Auch diese hatte Decker-Jung mitgebracht: Kostproben aus Petra Ivanovs „Täuschung“ ließen gefühltes Unbehagen ebenso aufkommen wie „Die Geschichte der Baltimores“ von Joël Dicker, Mechthild Borrmanns „Trümmerkind“ oder „Die Sommer mit Lulu“ von Peter Nichols. „Quasi eine Hommage an Mallorca“, so die Rednerin.