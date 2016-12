Steinheim Die Tradition wird weiter gepflegt

Steinheim - Es ist bereits zur Tradition geworden, dass die Stadtkapelle Steinheim am Nachmittag des 24. Dezember zum Weihnachtskonzert auf dem Marktplatz einlädt. In diesem Jahr hielt auch leichter Nieselregen vor Beginn des Konzerts die Steinheimer nicht davon ab, sich wieder in einem großen Bogen um die Musiker zu versammeln. Nachdem die letzten Instrumente gestimmt und die meisten Zuhörer Tassen mit Glühwein oder Punsch in den Händen hielten, konnte das knapp halbstündige Konzert mit „Tochter Zion, freue dich“ beginnen.