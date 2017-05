Steinheim Die Sitzungsglocke hat es ihm angetan

Unterwegs war der 31-Jährige in den drei Monaten seiner Amtszeit viel. Da waren die Vorstellungsrunden in den öffentlichen Einrichtungen der Stadt, aber auch immer wieder Gemarkungsrundfahrten mit dem Leiter des Bauhofes, der dem neuen Chef an Plätze und Stellen führte, die er bislang noch nicht kannte. „Unsere Gemarkung ist 2318 Hektar groß, die kann man im Wahlkampf gar nicht in Gänze kennenlernen.“ Selbst jetzt sei das im Detail noch manchmal schwierig, räumt er ein. Mit Mitarbeitern aus der Verwaltung hat Winterhalter auch schon einen so genannten Liegenschaftsrundgang hinter sich, um sich ein Bild vom baulichen Zustand der städtischen Gebäude zu machen. „Auch das ist noch mal ein ganz anderer Eindruck als den, den man im Wahlkampf bekommen hat.“

Was die Themen angeht, hat der neue Steinheimer Stadtchef schon die ersten gewichtigen Themen zum Abarbeiten hingeworfen bekommen. Das Thema Asyl beschäftigt die Kommunen landauf, landab schon seit längerem. In der Urmenschstadt hinkte man jedoch lange Zeit hinterher. Der Druck zu handeln war groß. „Vermutlich wünscht sich kein neuer Bürgermeister dieses schwierige Thema gleich für seine ersten 100 Tage.“ Und doch ist er zufrieden wie es gelaufen ist bisher. „Ich finde es gut, dass wir es in der doch relativ kurzen Zeit durch eine ämterübergreifende Zusammenarbeit bis zum Baugesuch gebracht haben“, sagt er mit Blick auf den Bau der Flüchtlingsunterkünfte in den Kleinbottwarer Stangenwiesen und hinter der WaschWelt in der Kernstadt. „Ich hoffe, dass wir bis Ende des Jahres das Tempo bei diesem Thema beibehalten können.“