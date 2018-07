Steinheim Die Sieger des Schreibwettbewerbs werden gekürt

Steinheim - Da hatte die Jury aber alle Hände voll zu tun: Fast 100 Teilnehmer hatte der Schreibwettbewerb, den der Förderverein Urmensch-Museum in Zusammenarbeit mit der Marbacher Zeitung ausgelobt hatte. So sind in den vergangenen Wochen genau 93 Geschichten beim Förderverein eingetrudelt, die (fast) alle mit dem Satz beginnen: „Eines Tages, als die Steinheimer Urmensch-Frau aufwachte, sah sie . . .“. Einen Tag im Leben der Urmensch-Frau zu beschreiben, die Fantasie spielen zu lassen, was sie damals, vor rund 300 000 Jahren, so alles erlebt haben mag – das war die Aufgabe, die den Schreibern gestellt wurde.