Steinheim Die purpurrote Sonne ist leise untergegangen

Gemeinsam mit weiteren Bandmitgliedern haben sie so zahlreichen Festen und Veranstaltungen in der Region, einen nachhaltigen Stempel á la Purple Sun aufgedrückt. Wohl nicht allzu viele Coverbands können das von sich behaupten. „Wir haben bestimmt auch ganz schön viele Hochzeiten zu verantworten“, meint Maier schmunzelnd im Rückblick auf die vier Jahrzehnte, weil er weiß, dass sich bei den anfangs rund 120 Auftritten pro Jahr, auch viele Paare kennengelernt haben.

Er könnte wohl ein Buch schreiben über die Anekdoten und Erinnerungen, die sich von Oktober 1977 an, als die Gruppe regelmäßig auftrat, mit dem Bandleben aufgetan haben. „Auf manchen Festen waren wir tatsächlich 30 Jahre lang“, staunt Maier selbst und erinnert sich an Auftritte, bei denen Gäste so lange Zeit ausharrten, dass sie „frühmorgens nicht mehr nach Hause gekommen wären“. Seine Frau Margit jedoch, die weibliche Power-Stimme von Purple Sun, habe sie schließlich im Auto mitgenommen und daheim abgesetzt.