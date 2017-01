Steinheim Die Mensa wird teurer als geplant

Zu diesem Zeitpunkt – bei der Vergabe des zweiten Ausschreibungspaketes – schien dann kostenmäßig alles in Ordnung zu sein. Die Stadträte bedankten sich unter anderem „für die Punktlandung“. Mittlerweile sind aber noch einige weitere Kosten entstanden. Dazu gehören laut Rosner unter anderem Mehrkosten beim Bau des Treppenhauses sowie Verschnittkosten beim Stahl. Letztlich handle es sich „um eine ganze Liste. Da greifen auch viele Dinge ineinander“, so Rosner. Außerdem stelle sich so manches auch erst kurzfristig heraus. „Wie bei jedem Spezialbau dieser Dimension gibt es während des Baus immer Details oder Situationen, die erst auf der Baustelle auftauchen“, erklärt der Bürgermeister. „So hat sich zum Beispiel bei der Abnahme der Rohbauarbeiten des Treppenhauses herausgestellt, dass dieses stellenweise nicht der geforderten Qualität entspricht. Wir haben uns dazu entschlossen, das Treppenhaus zu verputzen, weil andere Lösungen weniger befriedigend gewesen wären. Die Rohbaufirma hat die Übernahme der Kosten für das Verputzen zugesagt.“

Wovon Thomas Rosner nicht ausgeht, ist, dass es auf den letzten Metern noch eine weitere Kostensteigerung bei der Mensa gibt. „Was jetzt hauptsächlich noch kommt, ist die Innenausrüstung: Küche, Technik, Tische, Stühle . . .“ Da es sich dabei um fertige Teile handle und nicht, wie während des Baus noch gestaltet werde, „rechne ich jetzt nicht mehr mit Mehrkosten“, erklärte Thomas Rosner.

Dass in Steinheim gerade öfter mal Projekte finanziell über das Ziel hinausschießen – Stichwort Flüchtlingsunterkunft Schafgasse zum Beispiel, hält Rosner nicht für besonders außergewöhnlich: „Bauprojekte werden auch anderswo teurer. Ich will gar nicht erst die bekannten Beispiele S 21, Elbphilharmonie oder Berliner Flughafen als Beispiele anführen“, so der Bürgermeister. Dieser Fakt hänge auch „mit dem uns vorgegebenen Ausschreibungssystem zusammen. Natürlich gibt es auch einmal Bauten, die im Kostenbereich eine Punktlandung schaffen aber das ist die seltene Ausnahme. Auch private Bauherren kennen das Problem, der Kostensteigerung, wenn sie nicht zum Festpreis bauen können.“

Da ein Bau aus vielen einzelnen Fachbereichen besteht, die auf der Baustelle zusammengeführt werden müssen, könnten viele Situationen entstehen, die zu höheren Kosten führen können. Rosner: „Das kann der Konkurs einer am Bau beteiligten Firma sein. Oft kommt es vor, dass eine Firma den Zeitplan nicht einhalten kann, was zu Verzögerungen und Mehrkosten führt. Es kann sein, dass die Baukosten zwischen Planung und tatsächlicher Entstehung konjunkturbedingt mehr gestiegen sind, als ursprünglich kalkuliert wurde . . .“