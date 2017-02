Steinheim Die kleinen Pannen sportlich genommen

Auf der anderen Seite lässt es sich nicht verhehlen, dass solche Ehrungen für diejenigen, die nicht gerade selber auf der Bühne stehen oder stolze Angehörige sind, manchmal etwas zäh sein können. Ganz anders, wenn auch unfreiwillig, lief es am Montagabend in der Steinheimer Blankensteinhalle. Die Rathaus-Mitarbeiterin Anke Glück, zuständig unter anderem für die Vereine, hatte zwar alles perfekt mit Listen und Urkunden vorbereitet und unterstützte dann auch die Ehrungen von Musikern und Sportlern tatkräftig. Doch Bürgermeister Thomas Winterhalter, der erst seit kurzem in Amt und Würden ist, war einfach zu schnell. Oder die Tänzer, die mit ihren Darbietungen auf der Bühne für Abwechslung sorgen sollten, brauchten zu lang fürs Umkleiden. Wie auch immer: Thomas Winterhalter war immer schon mit dem jeweiligen Abschnitt der Ehrungen durch, bevor die Tänzer bereit für den Auftritt waren. Da galt es dann mehrfach, mehrere Minuten am Stück ohne Textbuch und trotzdem ohne peinliches Schweigen zu überbrücken.

Passend zum Anlass nahm der Schultes die Pannen sportlich: „Ja, da steh‘ ich jetzt – was soll ich sagen? Fragen Sie mich doch einfach was!“, lud er ein. Prompt wollte jemand wissen, ob er selber auch Sport treibe. „Leider nur den klassischen Beamtenwettkampf – Aktenweitwurf“, gestand Winterhalter und hatte damit die Lacher auf seiner Seite. Weiter zeigte er sich interessiert und bemüht, Wissenslücken zu schließen. So berichtete er zur Freude vieler, dass die Bottwartalhalle neue sanitäre Anlagen und Warmwasser bekommen werde. Die Aufforderung von Tanzschulleiterin Monika Jaag zum Breakdance lehnte er schlagfertig ab: „Der Elastan-Anteil in meinem Anzug ist leider nicht hoch genug.“