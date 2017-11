Steinheim Die Klassiker sind wieder die großen Favoriten

Auffallend war auch, dass die Bäume an rund 40 verschiedene Bewirtschafter abgegeben wurden. Die meisten haben das Angebot genutzt, um Lücken in ihren Beständen zu schließen. Es werden aber auch einige neue Obstbaumwiesen angelegt. Die Entwicklung zeigt, dass Stadtverwaltung und ASS auf dem richtigen Weg sind. Denn Ziel der Aktion ist es nicht, großflächig neue Streuobstflächen anzulegen. Die bestehenden Bestände sollen erhalten und durch Nachpflanzungen verjüngt werden.

Einen besonderen Service boten Eckhard Baum und Thomas Ulmer, zwei Experten der ASS, an. Auf Wunsch nahmen sie gleich vor Ort den fachgerechten Pflanz- und Wurzelschnitt vor. Zusätzlich bekamen alle Abholer ein Baumgitter, ein Stück Kokosstrick zum Anbinden und diesmal auch einen Baumpfahl, wenn er mitbestellt wurde. Die vorbereiteten 60 Pfähle waren am Ende der Ausgabe alle vergriffen. Nachdem es am Ausgabetag und dem nachfolgenden Sonntag kräftig geregnet hat, wurden die Bäume dadurch gut gewässert. So sollte einem gedeihlichen Anwachsen nichts mehr im Wege stehen.

Die Stadtverwaltung bedankt sich herzlich bei der ASS für die Finanzierung der Aktion und den ehrenamtlichen Helfern für die Unterstützung bei der Bauausgabe.