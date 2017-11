Steinheim Die Heimat nähergebracht

Auch in der Grundschule wirkt Madame Facchetti tatkräftig mit. Sie bietet zwei Französisch-AGs an, wirkt am Ganztagesangebot mit und trägt somit ihre Muttersprache an die jungen Kinder heran.

Nicht viele Schulen dürfen sich im Regierungsbezirk Stuttgart über eine Fremdsprachenassistenzkraft freuen, weshalb wir sehr stolz sind, unseren Schülerinnen und Schülern diese besondere Chance bieten zu können.