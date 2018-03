Steinheim Die Hallen bleiben ein großes Zukunftsthema

Bürgermeister Thomas Winterhalter mag noch keinen Realisierungszeitraum für die Generalsanierung der Riedhalle nennen. „Wir müssen Gas geben und schauen, dass wir belastbare Zahlen bekommen, um einen Antrag auf Förderung zu stellen, aber ob das 2019 oder später sein wird, kann ich im Moment nicht sagen.“ Auch die Abstimmung mit den Vereinen müsse noch erfolgen. Klar sei aber: „Jedes Jahr, das wir weiter zuwarten, verschlechtert die Situation beziehungsweise den Zustand der Halle.“ Was das Thema Kaltsporthalle angeht, so habe es im vergangenen Jahr schon Termine – federführend mit dem TSG als größtem Verein – gegeben. Dabei habe man gemerkt, dass man teilweise von unterschiedlichen Definitionen ausgehe, was etwa eine Kaltsporthalle sei. Jetzt müssten auch die Erwaltungshaltungen definiert werden. „Und wir müssen klären, was finanziell auf die Stadt zukommt“, so Winterhalter. Die Blankensteinhalle werde nicht vergessen. Aber was für eine Funktion sie erfüllen solle und müsse hänge davon ab, was in der Riedhalle alles an Nutzung abgebildet werden könne und ob es eine zusätzliche Sporthalle gebe.

Der TSG-Vorsitzende Ulrich Hammerle betont auf Anfrage unserer Zeitung, dass das Thema Kaltsporthalle in den regelmäßigen Gesprächen mit der Verwaltung immer wieder angesprochen worden sei, man aber jetzt zusammensitzen müsse, um gegenseitige Erwartungshaltungen zu kommunizieren. „Der Bedarf ist aber definitiv noch größer als vor dreieinhalb Jahren, als wir den Antrag stellten.“