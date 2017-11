Steinheim Die Bläserklasse ist ein Erfolgsmodell

Steinheim - Die Stadt Steinheim gibt dem Förderverein der Stadtkapelle für das Jahr 2018 einen Zuschuss in Höhe von 3000 Euro für die Kooperation mit der Blankensteinschule. Diese gute Nachricht kann der Vorsitzende des Fördervereins, Michael Schulze, seinen Mitgliedern überbringen. In der Sitzung des Kultur-, Sport- und Sozialausschusses berichtete er über die Arbeit in den Bläserklassen und begründete die Bitte um die Finanzspritze. Den letzten Zuschuss, ebenfalls in Höhe von 3000 Euro, gab es im Jahr 2016.