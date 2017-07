Steinheim Der Wald erzählt viele Geschichten

Was ist ein Wald? Eine im ersten Moment schlichte, und doch fast schon philosophische Frage, die Weis stellt und selbst beantwortet. „Jeder verbindet mit Wald etwas sehr Individuelles: den ersten heimlichen Kuss hinter einem Baum oder den Bau eines Lägerle.“ Beeinflusst wird das Gefüge Wald von Faktoren wie dem Klima, dem Boden, der Topografie, aber auch dem Menschen. Der intensiven Nutzung unterliegt er schon seit Jahrtausenden, erklärt er der Gruppe, nachdem er den befestigten Weg dann doch für einen Moment links liegen lässt und zielstrebig auf einen Platz zusteuert, der im ersten Moment eben wie ein von Kindern gebautes Lägerle aussieht. Doch der Förster klärt auf: „Wir stehen hier vor einem Keltengrab. Hier in der Gegend gibt es 19 verschiedene.“ Die erste urkundliche Erwähnung des Hardtwaldes datiere ins Jahr 1478. „Die Nutzung des Waldes war wichtig. Man hat das Holz für den Bau, aber auch für das Verbrennen, also die Wärmegewinnung, gebraucht.“ Regelrechter Raubbau sei betrieben worden. „Es sah richtig übel aus“, weiß Weis aus Überlieferungen. Deshalb sei 1548 eine so genannte Hardtwaldordnung festgelegt worden, die definierte, wer, wann, was, wo aus dem Wald holen darf. „Der Wald ist immer ein Spiegel des Zeitgeistes der Gesellschaft.“

Eine halbe Stunde später macht er Halt in einem Fichtenwald. Der Fichtenpreis sei derzeit wieder gut, aber der Klimawandel setze der Fichte zu. „Lange Trockenperioden machen ihr Stress. Sie sondert Pheromone ab, die wiederum Borkenkäfer anlocken“, erklärt Weis und legt seine Hand an den Stamm einer Fichte. „Auf der Größe einer Handfläche können bis zu 30 000 Brutgenerationen von Borkenkäfern entstehen“, macht er die Gefahr der Käferplage anschaulich.

Den Abschluss bildet ein riesengroßer Buchenstamm, der neben dem Weg in Richtung Landesstraße auf dem Boden liegt. Als Anschauungsobjekt habe man den „nicht aus Lust und Laune“ gefällten Stamm liegen lassen, erklärt der Revierförster. „Er soll zeigen, wie sich die Natur das Holz zurückholt.“