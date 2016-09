Steinheim - Eine coole Mensa soll am Ende auf dem Steinheimer Campus entstehen. Die erste Etappe ist gemeistert, der Rohbau steht. Das Richtfest am gestrigen Donnerstagnachmittag markierte die Halbzeit des 3,89 Millionen Euro teuren Bauprojekts, das im kommenden Februar abgeschlossen sein soll.

„Zukunft kann man bauen“ – dieses geflügelte Wort des französischen Schriftstellers Antoine de Saint-Exupéry bezog der Bürgermeister Thomas Rosner auf den Bau der Mensa, den er als „richtigen und wichtigen Schritt in die Zukunft“ bezeichnete. Noch im Jahr 2013 hatte der Steinheimer Gemeinderat eine Lösung aus einem Guss angestrebt: Mensabau und der Neubau der Blankensteinhalle sollten parallel laufen. Wegen der hohen Kosten des geplanten Pakets bekam dann aber zunächst die Mensa den Vorzug als erster Bauabschnitt. Sie ist Voraussetzung für den Ganztagsbetrieb. Bisher leistet ein provisorischer Speisesaal in der Blankensteinhalle die Versorgung. Doch bei insgesamt rund 1000 Schülern stößt der Saal mit einer Gesamtkapazität von 160 Schülern an seine Grenzen. Das bestätigten die beiden Schulleiter Jasmin Meister von der Blankensteinschule und Ulrich Laumann von der Erich Kästner Realschule am Rande des Richtfestes.

Die neue Mensa wird 300 Essen im Mehrschicht-Betrieb anbieten und 200 Essen zusätzlich für die Kindertagesstätten in Steinheim bereitstellen, erklärte der Architekt Joachim Bürklein vom Büro Zoll in Stuttgart. Er wies auf die „abwechslungsreiche Perspektive“ des Gebäudes hin, je nachdem von welcher Seite man den von der Nürtinger Grötz GmbH erstellten Baukörper, eine abgerundete Raute, betrachte.

Ins Innere der Mensa werde am Ende ein helles, diffuses Licht einfallen, kündigte Joachim Bürklein an. Dies erreiche man durch eine sogenannte transluzente Verglasung mit Milchglas an den Wänden. Es würden im 200 Quadratmeter messenden Speisesaal und auf der 62 Quadratmeter großen Galerie nur wenige Farbakzente gesetzt, „da die Schüler selbst viel Farbe mitbringen“, erklärte Bürklein im Gespräch. Als Kontrast dazu werde aber in einer Sitzgruppe massives Eichenholz verwendet. Apropos Holz: Geheizt wird die Mensa mit der Holzhackschnitzelanlage der Riedhalle. Der Speisesaal kann auch als Versammlungsstätte dienen. Dass die Mensa mit knapp vier Millionen Euro auf den ersten Blick teuer wirkt – die Marbacher Mensa hat nur 800 000 Euro gekostet – erkläre sich durch den aufwendigen Bau, bei dem vor allem die Küche und die Lüftung zu Buche schlagen, so Bürklein auf Nachfrage.

Das Essen wird nicht frisch zubereitet, sondern nach dem Verfahren „Cook and chill“, erzählte Bürgermeister Thomas Rosner am Rande. Salate würden frisch zubereitet, der vorgegarte Hauptteil des Essens werde aufgewärmt. Rosner ist sich sicher, dass die Kapazität von 300 Essen bei 1000 Schülern auf dem Campus ausreicht. „Es isst nicht jeder“, sagte er und verwies darauf, dass Schüler im 8. und 9. Schuljahr gerne unbeobachtet seien. Das hohe Gebäude biete aber die Option, mit einer Zwischendecke noch weitere Plätze zu schaffen. Zudem könne der Zwei-Schicht-Betrieb auf drei Schichten erweitert werden.