Steinheim Der Opel leuchtet wieder

Das ist auch heute noch so, obwohl Wilfing schon ein Jahr nach der Uraufführung mit dem Ritual ausgesetzt hat. 2012 dann erschien der liebevoll geschmückte „Blitz“ erneut auf dem Hof. Ein Jahr später war es ein grüner Kadett C, im Advent darauf ein roter Opel GT. Der aber gehört einem Kunden. Liebevoll legt der Meister Hand an, wenn es gilt, die Lämpchen an den Wagen zu kleben. „Ein ganzer Tag geht drauf“ erklärt Wilfing, der sämtlichen Konturen des Autos eine Leuchtspur gibt.

Und auch der Weihnachtsmann will vorbereitet sein. Ein Lackieranzug wird dazu ausgestopft, darüber kommen das klassische rote Kostüm, Mütze und natürlich der Bart. Mechaniker Wilfing ist obendrein ein leidenschaftlicher Sammler: nicht nur von den alten, gepflegten Vierrädern, sondern auch von Zweirädern. 15 Kreidler-Mofas besitzt der Tüftler, der eines davon im Schaufenster stehen hat. „Des isch halt a Krankheit“, kommentiert er schmunzelnd seinen Sammel-Virus.

Dass es im Jahr 2015 keinen Weihnachtswagen auf dem Areal der Firma zu sehen gab, bestürzte die Steinheimer Bewohner ebenso sehr wie die fotografierenden Fans. Immer wieder nämlich sieht man Zeitgenossen, die nachts daherkommen, um mitten auf der Kreuzung stehend, das Stativ aufzubauen und den leuchtenden Wagen abzulichten. Manch ein Foto davon ist auch im Internet zu finden. „Ich wurde schließlich oft darauf angesprochen und gebeten, doch wieder ein Weihnachtsauto auf den Hof zu stellen“, sagt Wilfing, der seinen Fans heuer den Gefallen getan hat. Der alte Opel Blitz leuchtet wieder in der Dunkelheit und erfreut die Betrachter.

Über dem Auto, dessen Fenster den weißen Rauschebart des Weihnachtsmannes kess umrahmt, hängt ein großes Banner mit dem passenden Schriftzug „Fröhliche Weihnachten“.