Steinheim - Einiges ist seit dem Schuljahresbeginn vor wenigen Tagen neu an der Erich Kästner Realschule in Steinheim: der Ganztagsbetrieb zum Beispiel – oder die Insel-Stunden oder der neue Bildungsplan. Aber es gibt auch einen neuen Rektor. Mit Ulrich Laumann folgt der Konrektor auf den langjährigen Schulleiter Rainer Fröbel, der sich im Sommer in den Ruhestand verabschiedet hat.

Ulrich Laumann ist 42 Jahre alt, wohnt in Ludwigsburg und kommt ursprünglich aus Westfalen. Dort, in Münster, hat er auch Lehramt studiert. Der Liebe wegen verschlug es ihn ins Ländle, sein Referendariat absolvierte er in Ludwigsburg, es folgte eine Station in der Realschule im Stuttgarter Stadtbezirk Feuerbach. „An so einer Stadtschule lernt man viel“, sagt Laumann rückblickend.

Aber auch später, an der Korntaler Realschule, konnte er einiges an Wissen mitnehmen. „Dort war das Thema Ganztagsschule schon aktuell“, berichtet Ulrich Laumann. Das wusste auch Rainer Fröbel, der seinen Stellvertreter und potenziellen Nachfolger vor drei Jahren unter anderem unter diesem Gesichtspunkt aussuchte. Ulrich Laumann selbst hat damals noch nicht daran gedacht, dass er hier einmal Schulleiter sein würde, wie er sagt. „Das war noch so weit weg“, blickt er zurück. Dennoch habe Rainer Fröbel durchblicken lassen, dass er eventuell sein Nachfolger werden würde – und so kam es ja dann auch.

Zwar war das offiziell erst am 31. August in trockenen Tüchern. „Letztlich haben wir aber seit Pfingsten an der Übergabe gearbeitet“, so Laumann. Dass er mit der Nachfolge von Rainer Fröbel in große Fußstapfen tritt, ist ihm durchaus bewusst. „Er hat die Schule mit aufgebaut“, sagt Ulrich Laumann über seinen Vorgänger. „Das merkt man jeden Tag. Aber so habe ich auch eine gute Grundlage, auf der ich aufbauen kann.“ Überhaupt habe man gemeinsam in den vergangenen Jahren schon viel auf den Weg gebracht, sagt der 42-Jährige. „Die Schulentwicklung ist in vollem Gange. Das ist eine tolle und spannende Sache.“ Insofern sieht Ulrich Laumann auch keinen Grund, etwas komplett anders zu machen als sein Vorgänger. „Gerade ändert sich ohnehin so viel. Viel mehr geht nicht.“

Doch, die mediale Entwicklung der Schule soll in den nächsten Monaten angegangen werden, räumt Ulrich Laumann dann ein. „Hier sind wir in einer ersten Überlegungsphase: Brauchen wir einen zweiten Computer-Raum? Wollen wir alle Klassenzimmer mit Beamern ausstatten?“ Ein Ziel hat sich der neue Rektor hier gesetzt: Bis Ende des Schuljahres sollen alle Klassenzimmer mit Internetanschluss ausgestattet sein. Daran führe heute kein Weg mehr vorbei. „Es geht hier um Schlüsselkompetenzen für die Kinder.“

Das Unterrichten – Laumann gibt Mathe, Physik und Erdkunde – vermisst er inzwischen ein wenig. Sechs Unterrichtsstunden sind es mittlerweile nur noch. Der Rest der Zeit ist mit Verwaltungsaufgaben gut gefüllt. Immerhin fehlt der Erich Kästner Realschule jetzt der Konrektor. Noch sei die Stelle auch nicht ausgeschrieben, so Laumann. Insofern werde es sicher noch ein Weilchen dauern, bis er einen Stellvertreter hat. „Zum Glück habe ich zwei engagierte Kollegen, die mithelfen“, betont der neue Schulleiter.