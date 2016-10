Steinheim - Scheiße“, ruft Lena frustriert. Solche Worte gibt es in der Schule dann doch eher seltener zu hören, weswegen die Schüler diesen Gefühlsausbruch auch prompt mit einem Lachen honorieren. Doch als die Protagonistin des Theaterstücks „Püppchen“ einige Zeit später händeweise Süßigkeiten in ihren Mund schaufelt, um sich anschließend selbst als „fette Kuh“ zu beschimpfen, herrscht Stille im Musiksaal. Denn was mit lustigen Szenen rund um die Mädchen Shirin und Lena beginnt, offenbart sich schnell als bedrückendes Lehrstück rund um Schönheitsideale und Essstörungen.

Im Rahmen der derzeit stattfindenden Jugendwoche hat am Dienstagmorgen das Theater „Sakramo 3D“ in der Steinheimer Blankensteinschule Halt gemacht. Dabei handelt es sich um die Theaterpädagogen und Schauspieler Sarah Gros und Monika Wieder. Die beiden Frauen widmen sich fachmännisch den Themen, die Schüler und Eltern bewegen: Individualität, Gewalt oder der Umgang mit Medien. „Oft fragen wir auch gezielt nach, was gebraucht wird“, erklärt Monika Wieder. Sie arbeiten eng mit Ämtern oder Krankenkassen, wie etwa der AOK zusammen. Die hat etwa auch die Aufführung in Steinheim bezuschusst. In der Planung sind derzeit Theaterstücke zu den Themen Alkohol und Betrugsmaschen – die betreffen auch Erwachsene.

Am Dienstag standen aber die Schüler der fünften und sechsten Klassen im Fokus. „In diesem Alter fängt es an, dass auf das Aussehen geachtet wird“, so Lehrerin Constanze Mansour, die die Theatergruppe eingeladen hat. Sie habe beobachtet, dass auch Themen wie Ernährung und Schönheit eine Rolle spielen. „Das wird schon auch untereinander diskutiert.“ Damit wolle man die Kinder nicht alleine lassen.

Eine Ansicht, die auch Sarah Gros und Monika Wieder teilen. „Wir gehen nie ohne Nachbereitung raus“, erklärt Wieder. Im Anschluss an das rund 45-minütige Stück besuchen sie die Stufen zum Gespräch. „Jungs und Mädchen bleiben zusammen, so ist es ja auch im echten Leben“, meint Gros dazu. So räume man auch schnell mit Stereotypen wie „Mädchen müssen sehr schlank und Jungs sportlich sein“ auf.

Diese Nachbereitung gehört auch fest zum Konzept „Alles aus vier Händen“, das Sakramo 3D hoch hält. Denn sie schreiben die Stücke auch selbst und recherchieren die notwendigen Hintergrundinfos. „Und wir machen da wohl was richtig“, so Gros. Davon zeugt auch das Gästebuch, in dem sich Zuschauer verewigen können. Dort steht: „Es hat mir die Augen geöffnet, dass ich mich nun akzeptiere, wie ich bin.“