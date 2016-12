Steinheim Der Altersschnitt im Ortschaftsrat steigt wieder

Waters machte deutlich, dass er den Abschied von Corinna Beiermeister bedauert. Schließlich handele es sich „um eine junge Kollegin, die den Altersschnitt erheblich gesenkt hat“. Das kann man wohl sagen. Die Freie Wählerin hat vor drei Monaten gerade einmal ihren 24. Geburtstag gefeiert. Ihr Nachfolger Klemens Weller kann in der Hinsicht – völlig unverschuldet – nicht ganz mithalten. Der amtierende Steinheimer Stadtrat und neue Kleinbottwarer Ortschaftsrat hat dieses Jahr sein 51. Wiegenfest gefeiert. Das änderte aber natürlich nichts daran, dass Manfred Waters sich auf die Zusammenarbeit mit Klemens Weller freut, wie der Ortsvorsteher erklärte. Ähnliche Worte wählte Klemens Weller selbst nach seiner Verpflichtung. „Ich hoffe auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Gremium“, sagte er.

Auch Corinna Beiermeister nahm nicht ihren Hut, ohne zuvor ein paar Worte an ihre Ex-Kollegen zu richten. Sie bedankte sich bei ihnen für die vergangenen zweieinhalb Jahre, in denen sie wertvolle Erfahrungen habe sammeln können. „Jetzt schaue ich halt von außen zu“, sagte sie.

Aber vielleicht kehrt die 24-Jährige ja schon bei den nächsten Kommunalwahlen an einen Ratstisch zurück: und zwar den in Steinheim. Timo Renz, Fraktionssprecher der Freien Wähler in der Urmenschstadt, kündigt jedenfalls schmunzelnd an, für Corinna Beiermeister dann gerne einen Listenplatz bereitzuhalten. Allerdings hätte man es auch begrüßt, die nun scheidende Rätin länger als Vertreterin der Freien Wähler in Kleinbottwar zu sehen, betonte Timo Renz, der Corinna Beiermeister wie zuvor schon Manfred Waters mit einem Blumenstrauß überraschte. Der Ortsvorsteher wünschte ihr zudem alles Gute und „dass Sie sich auch in der Mutterstadt wohlfühlen“.