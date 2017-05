Steinheim Dennis Michelfelder kehrt zurück zum TSG

Mit Dennis Michelfelder wechselt zur kommenden Saison ein alter Bekannter vom Bezirksligisten TSV 1899 Benningen in die Urmenschstadt. Der 29-jährige Mittelfeldspieler hat beim TSG Steinheim das Fußballspielen gelernt, bevor er in der Saison 2007/2008 zum FC Marbach in die Bezirksliga wechselte. Nach einer Pause, ging es im Jahr 2010 für zwei Spielzeiten zum Bezirksligisten Viktoria Backnang. Die letzten fünf Jahre hat Dennis Michelfelder, der mittlerweile in Murr wohnt, das Trikot des TSV 1899 Benningen getragen. „Ich bin mir der Lage bewusst“, meint er zum noch lange nicht sicheren Klassenerhalt des TSG und fügt an: „Aber eine Abwechslung war nach fünf Jahren in Benningen nötig, etwas ganz Neues anfangen wollte ich aber auch nicht. In Steinheim gefällt mir nicht nur die sportliche Neuausrichtung, sondern auch die Tatsache, dass ich mit alten Freunden wie Thorsten Geiger und Mario Fink zusammen spielen kann.“