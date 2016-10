Steinheim - Die Bürger der Urmenschstadt werden am 6. November an die Wahlurne gebeten. Amtsinhaber Thomas Rosner möchte Bürgermeister der Stadt Steinheim bleiben und wirft nach seiner ersten Amtszeit den Hut erneut in den Ring. Rosner entschied die Wahl vor acht Jahren im zweiten Wahlgang mit 57,9 Prozent der abgegebenen Stimmen für sich. Die Wahlbeteiligung lag 2008 bei 50 Prozent.

Ebenfalls auf den Chefsessel im März kommenden Jahres Platz nehmen möchte Thomas Winterhalter. Der Hauptamtsleiter der Gemeinde Pleidelsheim ist 31 Jahre alt und parteilos.

Außerdem hat sich der Neuweiler Alfred Wilhelm von der Nein-Partei beworben. Am 10. Oktober ist Bewerbungsschluss. Die öffentlichen Kandidaten-Vorstellungen finden am 19., 21. und 24. Oktober statt. Unsere Zeitung veranstaltet am 28. Oktober ein Leserforum zur Wahl. Beginn ist um 19 Uhr in der Bottwartalhalle in Kleinbottwar.

Sollte am 6. November keiner der Bewerber die Mehrheit schaffen, wird am 20. November erneut gewählt.