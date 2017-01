Steinheim Das Projekt „Zukunft“ im Weinbau

Neben Natalie Lumpp werden Monika Christmann, die Institutsleiterin des Zentrums für Weinforschung und Verfahrenstechnologie der Getränke Hochschule Geisenheim, und Dieter Blankenhorn, der neue Leiter der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg, mit dem jeweiligen Impulsgeber diskutieren. Besagte 15-minütige Impulse kommen zum einen von Friedlinde Gurr-Hirsch, Staatssekretärin im Ministerium Ländlicher Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg. Sie widmet sich dem Thema Weinbau und Nachhaltigkeit aus der Sicht der Politik. Zum anderen hält der Präsident des Weinbauverbandes Württemberg, Hermann Hohl, einen Kurzvortrag zum Thema Weinbau und Wirtschaft. Dabei wird es unter anderem um die Frage gehen, was die Weinbauern brauchen, um ihre Existenz sichern zu können und die Betriebe zukunftsfähig zu machen.

Ein weiterer Impuls kommt von Gerhard Schiek von der GbR Steiler Zucker aus Bad Cannstatt. 14 Weinbegeisterte haben Anfang 2015 einen 18 Ar großen Weinberg in Stuttgart-Mühlhausen erworben. Der Name der Gesellschaft „Steiler Zucker“ ist eine Referenz an die Lage „Cannstatter Zuckerle“ und an die Kulturlandschaft, die von Steillagen geprägt ist. Den Weinbegeisterten ist neben der Rebpflege der Wiederaufbau beziehungsweise der Erhalt von 22 Trockenmauern ein besonderes Anliegen. Gerhard Schiek wird über dieses Projekt berichten und darüber hinaus einen Wein zur Verkostung mitbringen.

Den letzten und vierten Impuls zum Themenbereich Weinbau und Tourismus gibt Jessica Deutsch von der Koordinationsstelle Weintourismus Württemberg bei der Stuttgart Marketing GmbH, denn weintouristische Angebote können ein Beitrag leisten, das Bewusstsein für die Weinlandschaft und die regionalen Erzeugnisse zu schaffen. Am Ende der Veranstaltung werden schließlich die Gäste noch die Möglichkeit haben, Fragen an die Podiumsgäste und Impulsgeber zu stellen. Im Anschluss wartet auf alle ein Wengerter-Vesper im Wintergarten des Hauses Steinheim und Weine vom Weingut Forsthof.

Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, wird um eine Anmeldung für das Symposium gebeten. Die Anmeldungen kommen nach Eingang zum Zuge, nur eine bestätigte Anmeldung ermöglicht die Teilnahme. Die Anmeldung ist möglich per E-Mail an symposium@wein-lese-tage.de, per Telefon unter der Nummer 0 71 44 / 85 00 77, per Fax an 0 71 44 / 85 00 75 sowie per Post oder persönlich an Marbacher Zeitung, König-Wilhelm-Platz 2, 71672 Marbach. Die Teilnahme am Symposium ist kostenlos.