Steinheim Das Bauamt hat bald wieder einen Chef

Eine Aufgabe, auf die er sich freut. Nicht nur, weil Steinheim eine „schöne Stadt“ ist und er sich dem Bottwartal seit seiner Teilnahme am Bottwartalmarathon vor einigen Jahren verbunden fühlt. Das Profil der Stelle habe ihm zugesagt, erzählt er. „Ich bin auch jetzt auf einer Stelle mit einem breiten Spektrum. Das passt“, sagt Frank Fussenegger im Gespräch mit unserer Zeitung.

Geboren ist der 45-Jährige in Waiblingen, aufgewachsen und zur Schule gegangen in Göppingen. Nach dem Zivildienst beim Mobilen Sozialen Hilfsdienst der Arbeiterwohlfahrt in Schorndorf studierte er Bauingenieurwesen und setzte schließlich noch ein Architekturstudium obendrauf. Nach der Arbeit in verschiedenen Architekturbüros leitete Frank Fussenegger von 2005 bis 2013 die Bezirksstelle Cannstatt des Hochbauamtes der Stadt Stuttgart. Es folgte die Leitung der Abteilung Hochbau bei der Stadt Schorndorf und nach einem Jahr von dort aus der Wechsel zum jetzigen Arbeitgeber nach Geislingen. Dort ist der Diplom-Architekt für sämtliche Sanierungen und Neubauten öffentlicher Gebäude zuständig, wie er berichtet. Außerdem hat er die bei der Stadt angestellten 14 Hausmeister und den städtischen Reinigungsdienst mit insgesamt 70 Bediensteten unter sich. „Darüber hinaus leite ich acht Mitarbeiter in meinem Sachgebiet und habe noch die Aufgabenbereiche Vermietung, Verpachtung, Brandschutz und Energiemanagement unter mir.“