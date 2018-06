Steinheim Das 50-Jahr-Jubiläum wird ausgiebig gefeiert

Eine so lange Tradition muss natürlich beim Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen gebührend gefeiert werden. Ganze drei Tage lang gab es beim Alten Bahnhof in Steinheim Programm für Jung und Alt. Die Talente auf der Bühne gaben sich von früh bis spät die Klinke in die Hand und bereits am Freitagabend war die Stimmung im voll besetzten Festzelt ausgelassen. Pünktlich um 19 Uhr eröffnete die Stadtkapelle Steinheim die Festtage mit einigen schwungvollen Märschen und Blasmusik vom Feinsten. Mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Thomas Winterhalter – er benötigte vier Schläge – war auch der offizielle Teil in freundschaftlicher Atmosphäre abgehandelt. Ab 20 Uhr stürmte dann die Band Campus die Bühne und brachte das Zelt zum Kochen. „Es war unglaublich“, sagt Schriftführer Michael Schulze. „Das Zelt war rappelvoll und die Stimmung war der Wahnsinn.“