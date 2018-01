Steinheim Dachgaube: Massive Kritik der Stadträte

Während also noch unklar ist, wie das Kreishaus in der Sache entscheiden wird, ist die Haltung in Steinheim umso deutlicher. „Die Faktenebene ist klar und deutlich dargestellt“, meinte etwa Grünen-Rat Rainer Breimaier. „Wenn man die Maße vergleicht, reden wir immer noch über eine Überschreitung von 60 Prozent.“ Es gebe aber auch noch die Ebene der Haltung des Antragsstellers. „Ich verstehe weder den Bauherren noch sein Umfeld, dass er sich neuerlich nicht an die Vorgaben gehalten hat.“ Für Rainer Breimaier macht es den Eindruck, dass der Antragssteller sich die Dachgaubensatzung im Internet angeschaut habe und einfach gesagt habe: „nö“. Der Grünen-Rat hält das für eine Kampfansage an den ATU. „Hier ging es darum, städtische Festlegungen mit fremder Hilfe auszuhebeln.“ Die gleichen Regeln müssten für alle Bürger gelten.

Auch die SPD-Rätin Regina Traub hat deutliche Worte gefunden. „Der gesamte Vorgang hat ja gezeigt, dass hier nicht zu unterscheiden ist, ob der Antragsteller der Sohn ist oder der Vater, also Stadtrat Günter Blank.“ Nach den Diskussionen habe er sich in der Dezember-Sitzung geäußert, dass er den Bau der Dachgaube bedauert und das Vorgehen als Fehler einsieht. Traub: „Was diese Äußerung wert war, sehen wir ja jetzt.“ Dieses vorliegende Baugesuch zeige ihr, so die SPD-Rätin, dass der Stadtrat Günter Blank die breiten Diskussionen im Gremium, in Leserbriefen und in der Öffentlichkeit zu diesem Thema überhaupt nicht verstanden habe. „Ich finde das Vorgehen von Stadtrat Blank so unglaublich, dass es mir eigentlich an Worten fehlt, um bei einem Kommentar nicht in die Gossensprache zu verfallen oder nicht ausfällig zu werden. Ich bleibe dabei: Dieses Verhalten oder dieser Vorgang ist eine Frage von Ehre und Moral. Ich empfinde das Verhalten von Stadtrat Blank als beschämend!“

Was die Zuständigkeit des Kreishauses in Ludwigsburg angeht, so ist Regina Traub der Meinung, dass „auch das Landratsamt hier die gleiche Auffassung vertritt und die Zustimmung zu diesem Baugesuch ebenfalls verweigert. Falls dem nicht so wäre, müsste man alle früheren Entscheidungen hinterfragen, andere Ablehnungen gegebenenfalls anzweifeln.“

CDU und FWV äußerten sich am Dienstag nicht zu dem Tagesordnungspunkt. Sie stimmten aber – wie alle – dem Antrag der Verwaltung zu, das Baugesuch abzulehnen.