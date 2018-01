Die Tour stand unter dem Motto Besichtigung ehemaliger Gasthäuser in der Studentenstadt, aber der engagierte und humorvolle Stadtführer ließ es sich auch nicht nehmen, der fast 30-köpfigen Rentnergruppe auch weitere Details und Anekdoten rüberzubringen. Beeindruckend war natürlich auch zu sehen, auf wie wenig Wohnraum so viele Menschen leben können – in einer Stadt mit fast 30 000 Studenten völlig normal.