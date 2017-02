Steinheim Bunte Mischung heizt die Stimmung an

Der volle Saal ist natürlich auch mit zahlreichen Hästrägern besetzt. Da laufen die Männer, Frauen und vereinzelt auch Kinder in satt-farbiger Hexenkluft herum, oft in Strohschuhen, andere in kunterbunten Overalls, oft mit einer Holzmaske über der Schulter. Schaut man genau hin, findet man Wappen und Symbole auf den Uniformen: ein kleiner Hinweis, dass es hier auch um die Brauchtumspflege und Verbundenheit zu bestimmten Orten geht. „Wir wollen heute Fasnet, Fasching und Karneval mischen, für jeden soll was dabei sein“, kündigt Arnold an. Der Vereinsvorsitzende versprach auch, dass der Hexa-Ball das letzte Mal in der Blankensteinhalle stattfinde. Fürs nächste Mal soll unbedingt eine größere Lokalität gefunden werden.

Ein Bild vom Hexa-Ball konnte sich der anwesende brandneue Bürgermeister Thomas Winterhalter mit seiner Gattin machen. Am Samstag stand das heitere Fest mit viel Musik und Tanz im Mittelpunkt. Traditionelle Guggenmusik eröffnete den Ball durch die Winnender Querköpf. Sie heizten noch mehrmals am Abend die Stimmung an, wie auch die Neuhausener Gruggaklopfer. Showtänze, von der traditionellen Garde über spaßige Männerballetts, dazu Maskentänze bis zu modernen Formationen boten die Mistelhexen, der CC Massenbachhausen, die Obacha aus Heimerdingen, der Frohe Faschings Club Gerlingen, der Männerverein Reutlingen und der Nachbarverein Carnevalsfreunde Murr.

Solisten wie Gruppen mit teils akrobatischen Darbietungen präsentierten auf der Bühne außerdem der DJK Oberasbach, die Filderer, die Jagsttalnarren Züttlingen, sowie die Gastgeber selbst.

Ein Highlight für die Lachmuskeln bot die Witwe Staudenmaier, alias Klaus Hussinger vom Narrenbund Neuhausen. Auch für die Gäste gab es aber Gelegenheit das Tanzbein zu schwingen. Die Hausband aus Mitgliedern der Bands Purple Sun und Campus spielten dazu in Pausen und nach dem offiziellen Finale mit der Stuttgarter Gesellschaft Möbelwagen.