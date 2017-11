Steinheim Bunte Kekse zur neuen Kampagne

Und dann haben die knapp 70 Vereinsmitglieder, darunter 13 Kinder und Jugendliche, so richtig was zu tun, denn die Faschingszeit 2018 ist kurz. Innerhalb weniger Wochen werden viele weitere Veranstaltungen besucht und auch ein eigenes Event auf die Beine gestellt: Am 20. Januar findet in der Steinheimer Blankensteinhalle wieder der Hexaball statt. „Das Programm ist randvoll“, verrät Dany Arnold. Highlight des Abends wird ein Auftritt von Fräulein Wommy Wonder als Elfriede Schäufele sein, außerdem ist unter anderem das Stuttgarter Baronenpaar zu Gast. Richtig laut dürfte es dann werden, wenn die Guggenmusik „Los Titzos“ aus Ditzingen die Blankensteinhalle stürmt.

2018 geht der erste Steinheimer Fasnetsverein bereits in sein achtes Jahr. Da wird das nächste große Projekt schon greifbar, erklärt der Vorsitzende. 2021 feiern die Gloschd’r Hexa nämlich schon ihr erstes richtig närrisches Jubiläum – das Elfjährige. „Wir sind schon am Ideen sammeln“, so Dany Arnold. Und die scheinen ihm und seinen Mitstreitern nun wirklich nicht auszugehen. Mit der Konfetti-Cookie-Mischung ist es diesmal gar nicht getan. Der Fasnetsverein hat einen kleinen Wettbewerb ausgelobt. Die Cookie-Bäcker können nämlich ein Foto von ihrem Gebäck im Internet posten. Die drei besten Bilder gewinnen einen kleinen Preis.

Karten für den Hexa-Ball am 20. Januar in der Blankensteinhalle gibt es schon jetzt im Frisörsalon Krämer in Steinheim.