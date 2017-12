Steinheim Buch soll Mädchen und Jungs die Fasnet näherbringen

Daniel Arnold, Vorstand im 1. Fasnetsverein und Mitglied des Brauchtumsausschusses des LWK, arbeitete mit an diesem Buch. Der Landesverband feiert in dieser Kampagne sein 60-jähriges Bestehen, das als Anlass genommen wurde, dieses Buch zu erarbeiten und präsentieren. Mit diesem Buch wird den Kindern im Alter zwischen zwei und sieben Jahren die Fasnet mit ihren Ritualen und Bräuchen nähergebracht. Gefördert wurde das Kinderbuch durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Da die Gloschd’r-Hexa und Bebbel’s-Drescher diese Pflege im eigenen Ort übernehmen, wurden 20 Bücher für alle Kindergarteneinrichtungen in Steinheim, Höpfigheim und Kleinbottwar an den Bürgermeister Thomas Winterhalter und seinen Beigeordneten Norbert Gundelsweiler übergeben.