Rauch aus der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der

Steinheimer Rielingshäuser Straße beunruhigte am Freitag die Nachbarschaft, die wiederum die

Feuerwehr alarmierte. Hierauf rückten gegen 15.26 Uhr gleich 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr

Steinheim, ein Rettungswagen und eine Streife des Polizeireviers Marbach an.