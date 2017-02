Steinheim Bottwartalhalle bekommt Frischwasserstationen

Das vom Gremium abgesegnete Konzept sieht einen Komplettaustausch der Warmwasserversorgung in den Umkleiden und Duschen sowie im Bereich der Küche vor. So genannte Frischwasserstationen mit einem Fassungsvermögen von rund drei Litern ermöglichen es, dass kein Warmwasser mehr bevorratet werden muss, sondern immer frisch zur Verfügung steht. Das Heizungswasser wird mit einer Pumpe umgewälzt. „Das Wasser, das man aus der Heizung holt, bleibt nur drei, vier Minuten warm“, so Müller. Zusammen mit der Wasserversorgung werden auch die Armaturen der Dusch- und Waschräume, der Toiletten sowie der beiden Lehrerduschbereiche erneuert. Die Arbeiten wurden beschränkt ausgeschrieben. Sieben Unternehmen wurden angefragt, drei haben Angebote abgegeben. Der günstigste Bieter ist die Steinheimer Daunquart GbR. Sie wird die Arbeiten für 120 243 Euro ausführen. Der Vertrag beinhaltet eine vierjährige Wartung, die pro Jahr 5000 Euro kostet. „20 000 Euro von der Angebotssumme stehen also für die Wartung“, informierte Müller. Außerdem vergaben die Räte die Elektro- und Fliesenarbeiten an die Firmen Elektro Ehrsam und Fliesen Fink, beide aus Steinheim, zu Angebotssummen von zusammen insgesamt 7000 Euro. Schon im vergangenen Haushalt waren für die Sanierung der Sanitärinstallation 190 000 Euro eingestellt. Dass die Maßnahme jetzt 70 000 Euro günstiger kommt, freut Martin Pauleit Die Arbeiten werden in den Sommerferien ausgeführt. Gleich mitgemacht wird die Reparatur des Daches. „Wir hatten in der Halle und im Sportlergang immer Wassereintritt“, erklärt der Kämmerer. Insgesamt 12 000 Euro sind dafür bereitgestellt. Für die Teilsanierung des Daches stehen 20 000 Euro im Haushalt.