Steinheim/Bottwartal Dichter, Wein und das Bottwartal

Anders als sein lesender Gast ist das Weingut Forsthof schon zum siebten Mal Genusspartner für all diejenigen, die auf der Distanz von elf Kilometern eine Einkehr suchen. Entspannung findet man bei den Roths unter der überdachten Terrasse, die bei nicht so sonnigem Wetter auch Schutz vor Regentropfen bieten kann. Winzerin Bettina Roth sieht es zwar „als etwas problematisch an“, dass die einzelnen Stationen der Route, auf der eben auch das Weingut liegt, relativ weit auseinander liegen, „weil sich dadurch auch einige Teilnehmer abgeschreckt fühlen“. Doch ist die Familie auch in diesem Jahr wieder mit im Boot der Veranstalter. Gerade die Ungewissheit, „wie viele Gäste kommen und wie spielt das Wetter mit?“ erschwere ihrer Meinung nach die Organisation. Davon ist auch die Essenszubereitung nicht ausgenommen. Recht kurz entschlossen wolle die Winzerfamilie deshalb planen, was es Leckeres aus der Gutsschenke geben soll. Doch mit der schwäbischen Lasagne, das bedeutet Maultaschen mit Tomatensößle, sei immer zu rechnen, tröstet Bettina Roth, die zwei Wochen vorher auch schon das an Besuchern starke Hoffest mit ihrer Familie zu stemmen hat. Sie jedoch freut sich wie immer auf die interessanten Gäste der Wandertour, die jedes Jahr auf dem Weingut vorbeischauen, um auch dort die angebotenen Weine zu kosten.