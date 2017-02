Steinheim „Bislang schlichtweg ungenießbar“

Monika Christmann vom Zentrum für Weinforschung an der Hochschule Griesenheim gab dazu zu bedenken, dass die Herstellung von alkoholfreiem Bier und Wein unterschiedlich sind. „Beim Wein muss der Alkohol reduziert werden. Und das schmeckt man.“ Christmann verwies aber auch auf die große Nachfrage nach Wein mit weniger Alkohol. Bislang liege die gesetzliche Grenze so, dass Wein mindestens 8,5 Volumenprozente Alkohol haben müsse. „Um die sechs Prozent wäre sensorisch gut“, sagte sie.

Eine andere Innovation interessierte einen weiteren Gast in der Runde – nämlich einen Wein ohne Zusatz von Schwefeldioxid. „Da ist die Frage, ob die Weingärtner hier genügend Mut haben“, meinte er. „Wir haben in Deutschland und in Württemberg eine so hohe Leistungsfähigkeit in der Industrie. So etwas wäre wirklich innovativ und wir könnten damit vorangehen.“