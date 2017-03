Steinheim Beim Gauturntag in Steinheim herrscht gute Stimmung

Steinheim - Steinheim

Wurden in der Vergangenheit auf dem Gauturntag meist nur parlamentarische Formalien behandelt, war das dieses mal anders. Das Interesse an aktuellen Themen wie Sport und Sportverein in der Zukunft ist groß. „Es geht ja um die Zukunft der Vereine“, konstatierte Turngau-Präsidentin Bärbel Vorrink bei ihrer Begrüßung. Das vollbesetzte Vereinsheim des TSG Steinheim zählte 40 Vereine mit 96 Stimmberechtigten aus dem Turngau Neckar-Enz sowie viele Ehrengäste, darunter auch Eberhard Gienger MdB, der Landtagsabgeordnete Daniel Gramling sowie sieben Ehrenmitglieder des Turngaus. Es herrschte gute Stimmung beim Gauturntag.Das zum Teil neubesetzte Präsidium hat sich zum Ziel gesetzt, die bisher erfolgreiche Arbeit fortzusetzen und in einzelnen Bereichen noch zu verbessern, wie auch aus den Jahresberichten zu entnehmen war. So startet der Turngau mit neuem Logo, neuer Homepage und neuen Beachflags in das Jahr 2017.