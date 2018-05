Steinheim Bei der Premiere hält es keinen auf dem Stuhl

Steinheim - Schon wie die Mitglieder der Band ihre Plätze auf der Bühne einnehmen, ist außergewöhnlich. Dort sind zunächst außer einem Keyboard etliche mehrsaitige Instrumente zu sehen: von der Ukulele über ein Banjo, Akustikgitarren, bis hin zum E-Bass. Und: ein Thron. Unvermittelt ist Filmmusik zu hören. Von einem Italowestern, Sergio Leone, „Zwei glorreiche Halunken“, Titel im Original: „The good, the bad and the ugly“. Und dann schreiten die drei Musiker gemessenen Schrittes am Publikum vorbei zur Bühne. Ernst blicken sie die Zuschauer an, Michael Schulig, Michael Heckermann und Rolf Kersting sind „The Good The Bad And The Ugly“ und mit ihren temporeichen Gute-Laune-Stücken der „späten 70er, also von 1992“, sind sie Höhepunkt des ersten Steinheimer Kultur-Abends in der Erich-Kästner-Realschule. Sie schaffen es sogar, dass sich das Publikum, einschließlich dem Bürgermeister-Ehepaar Winterhalter, von den Stühlen erhebt und mittanzt.