Steinheim BdS stellt Millionen Mitarbeiter ein

Neben Insektiziden und der Varroa-Milbe macht auch die Trockenheit den Bienen zu schaffen. Bröckel ist deshalb täglich bei seinen Völkern, stellt frisches Wasser auf und gibt auch Futter in die Näpfe. „Die Wiesen sind so trocken, dass es für die Bienen kaum mehr Futter gibt.“ Hier setzt ein anderer Gedanke an, den der BdS angehen will: In Gärten und Stückle mit Wildblumen mehr Natur zuzulassen, damit Bienen und Insekten wieder mehr Lebensraum finden. „Man kann Küchenkräuter jetzt blühen lassen, das hilft den Bienen“, meint Bröckel. „Ganz wichtig ist darauf zu achten, dass in den Samenmischungen kein Jakobskreuzkraut mit drin ist, das ist nämlich giftig.“ Der so entstandene Honig ist zumindest ungenießbar.