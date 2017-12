Steinheim/Basketball Der Basketballsport zeigt: Jeder ist auf seine Art wichtig

Steinheim - Für manchen Schüler war es eine Premiere, manch anderer wurde bereits zum Wiederholungstäter: Zum vierten Mal nimmt die Erich Kästner Realschule in Steinheim an der Aktion „Gib Rassismus einen Korb“ teil, wozu Jahr für Jahr ein Basketballtraining mit Spielern des Bundesligisten MHP Riesen aus Ludwigsburg zählt. Am Dienstagnachmittag war es in der Riedhalle wieder so weit – wenn diesmal auch ohne ganz großen Namen. Denn die MHP Riesen waren an diesem Tag selbst im Einsatz, spielten in der Champions League bei SikeliArchivi Capo d’Orlando in Sizilien. Für Steinheim war da natürlich keine Zeit. Dafür hatte Marc Salzer, der die Schulkooperationen der Riesen koordiniert, Müslim Özmeral mit im Gepäck. Der 16-Jährige wird in der Basketballakademie der Riesen ausgebildet und läuft für die ebenfalls in Europa vertretene U19 auf.