Steinheim Bald Baubeginn fürs neue Jugendhaus

Im Höchsttempo treibt die Stadt den Bau des neuen Jugendhauses auf dem Schulcampus voran. Fast keine Gemeinderatssitzung vergeht, ohne dass sich das Gremium in irgendeiner Form mit dem Thema beschäftigt. So auch bei der jüngsten Zusammenkunft vergangene Woche. Die Runde vergab hier die Rohbauarbeiten an die Firma Wildermuth GmbH & Co. KG für 290 000 Euro. Wie der Bauamtsleiter Frank Fussenegger berichtete, sollen die Bagger Mitte Oktober anrücken. Bis Ende Februar hat das Unternehmen aus Bietigheim-Bissingen Zeit, den Auftrag zu erledigen.