Steinheim Autoknacker schlagen zu

Um Mitternacht wurde festgestellt, dass sich zuvor in den Abendstunden ein oder mehrere Diebe an mindestens drei Autos auf dem Parkplatz der Tennisplätze am nördlichen Stadtrand von Steinheim zu schaffen gemacht hatten. An zwei Wagen waren die Seitenscheiben eingeworfen worden, ein weiteres Fahrzeug wurde mit einem harten Gegenstand leicht an der Karosserie beschädigt. Aus den aufgebrochenen Autos wurden ein kleinerer Bargeldbetrag sowie ein Funkmeldeempfänger einer Feuerwehr gestohlen. Zu den Tätern hat die Polizei bislang keine Erkenntnisse.