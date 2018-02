Steinheim - Vermutlich bei einem Parkvorgang hat ein Unbekannter am Sonntag zwischen 11 und 14.30 Uhr mit seinem Fahrzeug einen Opel Adam beschädigt, der in der Burgunderstraße abgestellt war. Der Opel wurde dabei auf der Beifahrerseite eingedellt. Der Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Wer Hinweise zum geflüchteten Verursacher oder zum Unfallgeschehen selbst machen kann, sollte sich bei der Polizei in Backnang unter Telefon 0 71 91 / 90 90 melden.