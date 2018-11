Steinheim Auch der Kommandant tritt zurück

Hielscher war 30 Jahre lang bei der Feuerwehr, seit zwei Jahren ist er Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Steinheim. Dort hatte es zuletzt in der Zusammenarbeit mit der Stadt ordentlich geknirscht. Unter anderem gab es Kritik daran, dass die Feuerwehr zu wenige Infos zum geplanten Anbau ans Feuerwehrhaus bekommen hätte. Aber auch in der Truppe selbst lief es nicht rund. Ende Oktober hatte der stellvertretende Kommandant, Holger Nolte, seinen Rücktritt, ebenfalls aus persönlichen Gründen, eingereicht (wir berichteten). Zudem gab es damals ein klärendes Gespräch mit Vertretern der Stadt und des Gemeinderats, das auch erfolgreich war, wie beide Seiten im Anschluss versicherten. Allerdings hatten im Zuge dieses Gesprächs sowohl der Steinheimer Abteilungskommandant Michael Schwarz, als auch Gesamtkommandant Joachim Hielscher angekündigt, dass sie aufhören wollen. Während Schwarz noch immer zögert – „ich muss mir diese Woche dazu noch Gedanken machen“ – hat es Hielscher nun also getan. „Ja, er hat seinen Rücktritt aus persönlichen Gründen bei uns eingereicht“, bestätigt auch der Steinheimer Bürgermeister Thomas Winterhalter auf Nachfrage. Den Eingang habe man ihm bestätigt und die Regularien inzwischen geklärt. „Joachim Hielscher bleibt so lange im Amt, bis ein Nachfolger gefunden wird“, erläutert der Bürgermeister, der in diesem Zusammenhang niemandem Schuld zuschieben möchte. Woran der Rücktritt nun genau gelegen habe, sei schwer zu sagen. Es sei letztlich aber auch egal. „Es geht vielmehr darum, dass es künftig besser läuft.“ Der neue Kommandant müsse dann bei der Hauptversammlung gewählt und vom Gemeinderat bestätigt werden. „Bislang gibt es noch keinen Nachfolger“, so Winterhalter. „Da müssen wir zusammen mit der Feuerwehr dran arbeiten.“