Steinheim Angst und Überforderung schon bei Fünftklässlern

Steinheim - Die Schulsozialarbeiterinnen der Erich-Kästner-Realschule und der Blankensteinschule in Steinheim haben vor dem Kultur- und Sozialausschuss Bericht erstattet. Uta Kiesl ist mit 50 Prozent für die Schulsozialarbeit an der Realschule angestellt, Eldrid Ehlers zu je 25 Prozent an beiden Schulen. Constanze Mansour, die eine halben Stelle an der Blankensteinschule hat, ist derzeit in Elternzeit.