Steinheim Angesteckt vom „Triathlonfieber“

Steinheim - Diese Woche hat am Mittwoch in Roy‘s Sportfachgeschäft Tempomacher in Ludwigsburg ein Workshop zu den Themen „Laufanalyse, Fitnesstest und Ausrüstungscheck“ für uns Triathlon-Rookies stattgefunden. Es war sehr interessant und wir haben alle viel dazugelernt. In Zweiergruppen sind wir drei Stationen durchlaufen. Bei Anna und mir ging es mit einer Laufanalyse los. Diese kann ich jedem Läufer nur empfehlen. Im vergangenen Jahr hatte ich in Stuttgart bereits eine, wie ich dachte, gute Beratung erhalten. Es wurden mir dort sehr gute – jedoch für mich völlig ungeeignete Schuhe empfohlen. Roy hat sich richtig viel Zeit für uns genommen und mit unterschiedlichen Schuhen ist unser Laufstil mit einer Kamera aufgenommen worden. Dabei kam folgendes heraus: Ich bin ein „Überpronierer“ (ich knicke beim Laufen nach innen ein) – das hört sich erstmal schlimm an – wie eine Krankheit, aber Fakt ist, dass etwa 60 Prozent aller Menschen eine Überpronation haben und einen Schuh mit Pronationsstütze brauchen. Ich bin damit also nicht alleine. Es war schon erstaunlich, dass der für mich ausgesuchte Schuh sofort wie angegossen passte und damit mein Laufstil viel besser aussah und Folgeschäden durch die Überpronation wie Knieschmerzen und Hüftprobleme hoffentlich ausbleiben werden.