Steinheim Alltag beginnt mit einem Jubilarbesuch

Thomas Winterhalter ist sich seiner Verantwortung bewusst – gegenüber seinem Team, aber auch gegenüber den Bürgern. „Für mich beginnt jetzt ein komplett neuer Lebensabschnitt und ich bin mir klar, dass es viele Interessen gibt, die bedient werden müssen und wollen.“ Dennoch sei klar, dass man es nie jedem Recht machen könne. „Die Illusion habe ich nicht.“ Er wolle wie schon im Wahlkampf offen und ehrlich auf Leute zugehen und hoffe, dass er sich durch das Amt nicht verändern lasse, sagt er.

Auch wenn er mit der Leitung des Pleidelsheimer Hauptamtes bereits eine Führungsposition gehabt hat. Bürgermeister zu sein, ist doch etwas anderes – das weiß Winterhalter. „In die Chefrolle muss ich noch hineinwachsen und manchmal wäre ich vielleicht gerne eher Kollege als Chef. Da werde ich meinen Weg finden müssen“, sagt er. Doch Winterhalter setzt auf ein Miteinander und den Teamgedanken. „Ich will nicht mein Ding durchdrücken. Es muss passen – für mich und meine Mitarbeiter.“ Zum Beispiel beim Thema Bürgerbüro. Das steht für den 31-Jährigen, wie im Wahlkampf immer wieder betont, weit oben auf der Prioritätenliste. Auch Bürgersprechstunden des Rathauschefs soll es geben, aber in welchem Turnus, das weiß der Schultes noch nicht. „Ich werde erst einmal mit meinen Amtsleitern reden und hören, was es gab und was in deren Augen Sinn macht.“

Wird er ein Bürgermeister sein, der auch am Wochenende Termin um Termin abklappert und sich bei jedem Verein und auf jeder Veranstaltung sehen lässt? Thomas Winterhalter hält kurz inne. „Meine Frau und ich sind uns bewusst, dass Bürgermeister ein sehr zeitintensiver Job ist, und ich werde probieren, so viele Termine mitzunehmen wie es geht, aber man muss auch nach sich schauen“, betont er. „Auch da müssen und werden wir unseren Weg finden.“

Dass es Kritik an ihm oder Entscheidungen seinerseits geben wird, dessen ist sich Thomas Winterhalter ebenfalls bewusst. „Natürlich mag keiner Kritik, aber ich bin nicht perfekt und halte mich für kritikfähig. Es wird Kritik geben. Klar – und dann muss man sehen, welche Schlüsse man jeweils daraus für sich selbst zieht.“

Gelassen geht der Freiberger auch mit dem Thema Wohnsitz am Ort um. Ehefrau Lisa beendet im Sommer ihr Referendariat und dann sieht man weiter. „Wir werden natürlich auf die Immobilienangebote schauen und das Thema in absehbarer Zeit angehen, aber nicht in Wochen oder Monaten gerechnet. Es muss für uns einfach passen.“