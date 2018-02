Eine Leichtverletzte und Sachschaden von etwa 20.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 13.15 Uhr in Steinheim ereignete. Eine 37 Jahre alte Mercedes-Lenkerin war auf der Riedstraße unterwegs und wollte geradeaus in die Adalbert-Stifter-Straße fahren. Im Kreuzungsbereich zur Höpfigheimer Straße stieß sie beim Überqueren der Fahrbahn mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 62-jährigen Renault-Lenker zusammen, den sie mutmaßlich übersah. Durch den Zusammenstoß wurde der Mercedes gegen einen Peugeot geschleudert, dessen 48-jährige Fahrerin auf der gegenüberliegenden Adalbert-Stifter-Straße im Einmündungsbereich stand. Durch den Unfall zog sich die 37-Jährige leichte Verletzungen zu. Ihr Mercedes sowie der Renault waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.