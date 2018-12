Stadtkapelle Musikverein Marbach Nachwuchs hat Spaß an Weihnachtsbäckerei

Marbach

Im Vereinsheim der Stadtkapelle-Musikverein Marbach fand das erste Mal eine Weihnachts-Gutsle-Aktion (Plätzchen backen für die in Ausbildung befindlichen Jugendlichen) statt. Die Ideengeberin ist Tanja Christ, die Tochter unseres Trompeters Gerald Hackenberg. Die Vorweihnachtszeit ist die Zeit, in der in fast jedem Haushalt Weihnachtsgebäck gebacken wird. Aufgrund der zahlreichen Anmeldungen wurde in zwei Gruppen gebacken. Die Jugend-Dirigentin und Jugendleiterin Tatiana Kuhnle war zuständig für Getränke und für die Ordnung, wenn es einige, vor allem Jungs, zu bunt trieben. Die „Bäckermeisterinnen“ Tanja Christ, Annette Greiner und Tanja Pfeiffer waren für die Backaktivitäten zuständig. Gebacken wurden Ausstecherle, Vanillekipferl und Schokolo.