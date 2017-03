Stadtkapelle Beilstein Langjähriges Engagement wird gewürdigt

Die Jugendarbeit beginnt bereits für Kinder im Vorschulalter mit Musikgarten und Klangstraße, für ältere Kinder wird Blockflötenunterricht angeboten und dann natürlich auch die klassischen Blasinstrumente, Schlagzeug oder Akkordeon.

Nach der Berichterstattung nahm Gurr-Hirsch die Ehrungen des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg für Anja Walleth und Hans-Joachim Ralfs persönlich vor. Vorab gab sie eine positive Stellungnahme zur Aktivität und Leistung des Vereins ab. Auch den unermüdlichen Bemühungen der Jugendleitung Kinder aller Altersklassen an die Musik und ein Instrument heranzuführen würdigte sie besonders. Die Staatssekretärin überreichte Anja Wallet die Ehrennadel des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg in Silber und die Urkunde der Stadtkapelle Beilstein für 20-jähriges aktives Musizieren. Sie bedankte sich ausdrücklich für das Engagement von Anja Walleth auch mit Blick auf die Heranführung ihrer beiden Söhne an die Musik. Eine besondere Ehrung wurde Hans-Joachim Ralfs zuteil. Für 30-jährige ehrenamtliche Tätigkeit als Kassier überreichte ihm Gurr-Hirsch die Ehrennadel und Ehrenmedaille in Gold mit Diamant sowie die Urkunde des Verbandes.

Darüber hinaus ernannte ihn die Vorstandschaft der Stadtkapelle Beilstein für seine Leistung zum Ehrenmitglied des Vereins. Friedlinde Gurr-Hirsch gratulierte den Jubilaren und bedankte sich ausdrücklich bei den beiden Leistungsträgern für ihr besonderes Engagement im Verein. Sie betonte noch einmal die große Wichtigkeit ehrenamtlicher Tätigkeit in unserer Gesellschaft, insbesondere auch im Bereich der Jugendarbeit.

Zum Abschluss der Jahreshauptversammlung wies Willi Strohl noch auf das Konzert des Akkordeonorchesters am Sonntag, 2. April, in der Stadthalle und auf das Serenadenkonzert des Vereins am Sonntag, 9. Juli, im Schlosshof des Hauses der Kinderkirche hin und bittet um rege Teilnahme.

Die Stadtkapelle Beilstein bedankt sich an dieser Stelle ganz herzlich bei Friedlinde Gurr-Hirsch für die Teilnahme an der Jahreshauptversammlung und die Durchführung der Ehrungen des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg. Ein besonderer Dank geht auch an unseren Bürgermeister, Patrick Holl, für sein Interesse an den Belangen des Vereines und die Durchführung der Entlastungen.