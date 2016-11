Stadtinfoladen Marbach Bildungsreise nach Berlin begeistert

Der Donnerstag war prall gefüllt. Schon morgens um 7.50 Uhr stand ein Besuch beim ZDF-Hauptstadtstudio samt Teilnahme beim „Morgenmagazin“ auf dem Programm. Gleich anschließend erwartete die Gruppe ein interessantes Informationsgespräch im Presse- und Informationszentrum der Bundesregierung. Ein Mittagessen und eine Stadtrundfahrt, mit viel Information von unserem Berliner Reiseführer, füllten die nächsten Stunden.

Das letzte Ziel des Tages war die ehemalige Zentrale Untersuchungshaftanstalt der Stasi. Bei einem Informationsgespräch und einer Führung durch die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen wurden unvorstellbare Szenarien vom Leben und Leiden der Inhaftierten vermittelt. Betrübt über so viel Leid und nachdenklich ging es für die Gruppe anschließend mit dem Bus wieder zurück zum Hotel.

Am Freitag begann der Tag mit einem Sicherheitscheck, ehe es in das Reichstagsgebäude zur Besichtigung des Plenarsaales ging. Bei einem Vortrag erfuhren wir viel Interessantes über die Aufgaben und die Arbeit des Deutschen Bundestages. Anschließend stand eine Diskussionsstunde mit Eberhard Gienger samt Fototermin für ein Erinnerungsbild auf dem Programm. Den Besuch der Kuppel des Reichstagsgebäudes ließen wir uns natürlich nicht entgehen und genossen von oben den herrlichen Ausblick über Berlin. Ein Sauerbraten zum Mittagessen erwartete uns in der Baden-Württembergische Landesvertretung.

Gut gestärkt ging es zum nächsten Sicherheitscheck beim Bundeskanzleramt. 90 Minuten erhielten wir durch Film, Vortrag und Führung durch das architektonisch wunderschöne Gebäude viele Informationen und einen Einblick in die Arbeit und Aufgaben unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Nach einer weiteren Stadtrundfahrt und einem Mittagessen starteten wir am Samstag Richtung Heimat. Wir bedanken uns bei unseren Reiseführern und unserem Busfahrer Mario für die eindrucksvolle und toll organisierte Reise.