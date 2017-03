Steinheim

Viel Spaß hatten sowohl die 15 Kinder als auch das Team von Wolle trifft Buch beim „Basteln mit Wolle in den Faschingsferien“. Bei dieser ausgebuchten Veranstaltung der Stadtbibliothek Steinheim ging es bunt zu. Häschen und Küken aus Wollpompons und Minipompons zum Anhängen an Taschen und Mäppchen entstanden an diesem fröhlichen Bastelvormittag und wurden beim Gruppenfoto in der Bibliothek der Urmenschstadt stolz präsentiert. (U. Frei-Henninger, Stadtbibliothek Steinheim) Foto: Stadtbibliothek Steinheim