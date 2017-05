Stadtbücherei Marbach Zweigs Sternstunden

Vor 90 Jahren waren Zweigs historische Miniaturen erstmals erschienen. Die 14 „Sternstunden“ behaupten, geschichtsträchtige Knicke in der kulturellen Entwicklung der Menschheit quasi protokollarisch aufzulisten. Der 1881 in Wien geborene Stefan Zweig war aber weniger an chronistischer Sorgfalt interessiert. Als Schriftsteller folgte er mit sprachlichen Mitteln seiner Witterung, die manchen geschichtsträchtigen Augenblick mit Fantasie zu einem Schmuckstück der deutschen Literatur fasste.

Franziska Kunz, die Leiterin der Stadtbücherei Marbach, und ihre Mitarbeiterin Heike Obleser gestalteten den ersten Teil der Vorlesestunde. „Das erste Wort über den Ozean“ ist das Kapitel überschrieben, das die beiden Frauen dem Publikum vortrugen. Mit der Übertragung der ersten telegrafischen Nachricht von Europa in die USA endet jene Sternstunde, die den amerikanischen Unternehmer Cyrus W. Field als Protagonisten ausweist. Die Versenkung des transatlantischen Kabels im tosenden Weltmeer in der Mitte des 19. Jahrhunderts bot Zweig reichlich Gelegenheit, die weltumspannende Macht menschlicher Kommunikation in zahlreichen Nuancen abzubilden. Kunz und Obleser hatten ihren Vortrag mit bunten Grafiken zum Thema und zu der Sammlung der Fakten Zweigs gestützt.