Steinheim - Die Stadtbibliothek Steinheim hat in Kooperation mit der Blankenstein-Gemeinschaftsschule ein ganz besonderes Highlight für die Grundschulklassen organisiert. In zwei Vorstellungen erlebten die knapp 220 Kinder mit dem Stück „Kein Platz in Bethlehem“ eine wundervolle Inszenierung der Weihnachtsgeschichte nach Lukas.